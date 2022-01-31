政府反口拒津貼　校巴村巴排隊結業

本港爆發第5波疫情，政府實施史無前例的嚴苛封閉措施，惟確診數字未見壓下，本已千瘡百孔的各行業正式陷進水深火熱。其中每日服務大批學童的校巴，以至接載新界村民進出市區的村巴，營運者苦訴在第4輪「防疫抗疫基金」已被忽略，當局本承諾在第5輪基金重發津貼，惟多名業界炮轟政府「冇口齒」，再度遺忘他們。有公司直言月蝕200萬港元，恐新年後無以為繼宣告倒閉。業界直指復課無期，家長要求退回車費，預期新年後出現結業潮，將發起慢駛行動表達訴求。

「已經第2年喇，撐無可撐，去到要問親戚朋友借錢！」服務逾20間學校，營運約60輛校巴的康和旅運有限公司董事鄧梅碧霞一度嗚咽，直言學校又再停課，部分家長表明不繳付二月份的車費，公司已無資金出糧予員工，每月蝕足200萬港元。而政府曾承諾，若爆發第5輪疫情會按車輛發放補貼，如今竟再次落空，令她極之失望，坦言公司已水深火熱，借貸信用額用完，只盼政府做法能公平去支援業界，恐新年後就被迫結業，打破180名員工飯碗。

另一校巴營運商新輝旅運公司負責人張英發就指，百分百貸款的資金幾近耗盡，如今又再停課，一月收了的車費有家長已要求「回水」，二月更不會交費，公司靠積蓄苦撐兩年，現時每月要蝕本50萬港元，以為漸見光明卻再迎來惡夢，政府再度忽略旅巴車主，令他們深陷結業谷底，已有司機提出離職，即使日後復課亦擔心人手不足，只會苦了學童。同樣苦撐的村巴營運商率先受害，威達旅遊巴士有限公司經理陳子良慨嘆，政府要求企業讓員工在家工作，村巴的搭客即時減半，惟員工及營運開支如常，冀再推「保就業」及延長百分百貸款計劃，否則公司倒閉市民亦變相無車搭。

政府首3輪基金均向學校私家小巴及非專營巴士發放一筆過非實報實銷補貼，金額介乎1萬至3萬港元不等；教育局於第5輪基金中，為每名校巴司機及保母提供一次過6700港元紓困津貼，估計約9300人受惠。反觀營運者就繼第4輪基金落空後，再度被政府遺忘。

「點解國泰有，郵輪又有，我哋為學生同市民服務嘅商用車，就唔值得有補貼？」公共巴士同業聯會副主席郭思源指，業界約5000部客運車輛過去兩年又開又停，實際只有一半營業額，卻要全額支付員工及維護車輛開支，運房局局長陳帆在第4輪基金落空後曾親口承諾，若有5.0就會發放補貼，如今食言相信會出現結業潮，別無選擇下將發起慢駛行動表達訴求，冀政府有個大智大慧的人去處理這個疫情，病毒來到Omicron階段殺傷力大減、是否仍要清零、市民與感冒共存是否不可行，「政府成日話要保就業，唔保企業又點樣保就業！」

航運交通界議員易志明指，深明業界苦況，已多次向政府反映要求照顧非專營巴士經營者，現時津貼司機及保母，卻不支援出糧者，狠批「有冇搞錯」，對營運者不公道。而今次基金並非新撥款，故銀碼上肯定不夠，要求財委會追加撥款支援這批未有受惠的業界，同時亦要推行改良版的保就業計劃，向真正虧損的行業撥款，「如果政府唔增加撥款，我肯定新年過後會屍橫遍野！」

運輸及房屋局發言人指，考慮到大部分其他非專營公共巴士同時持有多於一種類型的服務批註，可從事其他服務範疇例如居民服務、僱員服務、合約式出租服務等，故未有涵蓋在第4及第5輪「防疫抗疫基金」的支援措施內。