37地方納強檢　包括葵涌多處

政府今日(31日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處37個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

因應兩宗本地個案、6宗與早前個案有關的個案，以及7宗初步確診個案，有36個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 東華三院陳兆民中學 葵涌葵合街1-5號

2. 社會福利署關愛基金組 灣仔皇后大道東213號胡忠大廈10樓1007室

3. 青衣青敬路75號宏福花園2座

4. 社會福利署社會保障付款組 灣仔軒尼詩道130號修頓中心23樓2302室

5. 大埔舊墟直街4-20號美新大廈

6. 葵涌石蔭東邨蔭裕樓

7. 沙田循道衞理中學 沙田新田圍邨

8. 大圍金獅花園2期金貴閣

9. 迦密愛禮信中學 葵涌華景山路四號

10. 馬鞍山聽濤雅苑3座

11. 林偉權醫生 馬鞍山富安花園商場1樓5號舖

12. 將軍澳寶林邨寶寧樓

13. 九龍草地滾球會餐廳 尖沙咀柯士甸道123號

14. 復興牛什魚蛋 將軍澳新都城中心二期地下尚鮮市場M107號舖

15. 大埔大明里1-27號寶華樓C座

16. 牛池灣彩雲(二)邨明麗樓(不包括位於地下111-116室的彩雲(二)邨屋邨管理辦事處)

17. 柴灣翠樂邨翠祿樓

18. 葵涌葵芳邨葵歡樓

19. 葵涌運動場 葵涌興盛路93號

20. 大埔天賦海灣二期-溋玥16座

21. 泛亞國際﹙香港﹚有限公司 葵涌永業街21-27號永業工廠大廈4樓H室

22. 粉嶺花都廣場6座

23. 灣仔告士打道5號稅務大樓13樓

24. 郭樹明醫生 粉嶺花都廣場地下

25. 屯門中銀理財中心 屯門時代廣場商場北翼第一層5號

26. 屯門良景邨良萃樓

27. 葵涌石籬二邨石榮樓

28. 稻香茶居 大埔翠樂街8號富萊花園地下及1樓A舖

29. 時代冰室 馬鞍山西沙路632號頌安商場中心1樓113號舖

30. 日日香鵝肉飯店 觀塘偉業街180號Two Harbour Square 1樓3&5號舖

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32. 楊耀輝醫生 葵涌石籬邨石梨商場2期3樓305舖

33. 東海粥品 葵涌石籬商場地下10號舖

34. 家家樂餐廳 葵涌大隴街109號昌榮樓地下3號舖

35. 百份百餐廳 葵涌石籬商場2期3樓324號舖

36. 明星海鮮酒家 葵涌葵盛東邨葵盛東商場114號舖

另外，因應在葵涌採集到檢測呈陽性的污水樣本，葵涌石籬二邨仁濟醫院藝進同學會護理安老院亦被納入強制檢測公告。

強制檢測公告詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：