4K超高清直播手術　助資深醫生遙距監察

5G科技除了便利我們的生活，也可在醫學層面加強病人的保障。伊利沙伯醫院神經外科去年年底開始試行「5G手術室先導計劃」，成功以5G 4K超高清直播輸出手術情況至醫院內外範圍，讓資深醫生遠程、實時監督手術程序，日後也有望推動跨專科、跨聯網合作，提升整體醫療質素。截至1月已有7名病人在5G 4K的直播下完成神經外科手術，涉及的手術包括脊椎、內窺鏡等。

九龍中醫院聯網資訊科技部系統經理鄭宏指，5G手術室配備完善影像設備，接駁着顯微鏡、超聲波、內窺鏡等高達12種手術室儀器，所錄影像會經5G網絡連接到另一個房間內的屏幕或平板電腦，讓資深醫生或醫科生掌握手術室內的情況，並透過麥克風及在屏幕上做標示，與手術醫生直接溝通。

他續指，其解像度有4K超高清畫質，就算放大圖片仍非常清晰，直播流暢度也極高，時間誤差少於1秒，符合腦部手術對血管及神經線影像的極高要求。私隱安全方面，系統有設置觀看權限，並可隨時取消連接，確保直播信號和資料不會外傳。

伊院神經外科顧問醫生、九龍中醫院聯網資訊科技統籌麥凱鈞表示，先導計劃回饋正面，資深醫生即使忙於處理行政工作，也可遙距監察手術進展，毋須繁複地用電話溝通，拖長手術時間。

麥凱鈞期望，該技術能促進聯網內跨醫院、跨專科的合作，例如神經外科、眼科、耳鼻喉科等，隨着廣華醫院擴建完成，整間醫院都有5G覆蓋，有望進一步擴展應用層面，加強醫療質素和安全。團隊現階段會專注深化技術、加強軟件的功能，並考慮安裝效能高但價錢高相宜的WiFi6。