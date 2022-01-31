建築署工程項目引入機械人協助　省時省力又安全

大眾對建造業及樓宇設施的維修及翻新，普遍仍抱有戶外工作及具危險的刻板概念。然而，隨時間推移及科技的進步，建築署透露多個工程項目已應用不同類型機械人，如水缸機械人清潔水缸等，節省人力物力，同時亦由招標入手，提升工程的安全度。

建築署署長何永賢指，現時更著重工程技術及安全性，以招標為例，由以往以投標價格為最重要因素，目前已調整至技術及價錢比重各佔半。此外，組裝合成法亦由宿舍及學校等建築，伸延至靈灰安置所等，反映科技的應用漸趨普及。

談及硬件上的進步，副署長謝昌和稱，目前有不少項目如瑪麗醫院第一期重建項目，已實施一站式數碼平台控制中心，可透過實時定位系統，監察工人施工及身體情況，同時在項目應用可智能鎖具及安全帶，避免工人在不恰當情況下從電箱取電，增加工人施工安全。

至於機械人方面，高級物業事務經理劉卓傑表示，署方亦有應用航拍機及水缸機械人等，並透過航拍機拍攝建築物的瓦頂等，包括三棟屋博物館的維修工作等，有效節省約三分之一人手及時間。

政府每3個月至半年需清潔水缸，劉稱建築署自去年4月開始，在標書合約列明要求承建商利用水缸機械人清潔水缸。儘管市場上仍未有成品，但劉預計年內可實際投入應用，並形容為顛覆性技術，能夠透過遙遠控制水喉，達到恆常工作，與以往人手洗刷異同。