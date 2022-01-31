遇精神困擾　僅3成受訪者青年求助

不少年輕人因學業、工作問題備受精神困擾，卻不懂求助，甚至羞於求助。啟勵扶青會調查顯示，只有約30%受訪者曾就精神問題主動求助，而主要求助對象主要是朋輩，故推出精神及健康支援及轉介熱線服務，又鼓勵年輕人加強朋輩支援，透過聆聽、陪伴，以及不批判的溝通，協助有需要的朋友尋找專業支援。

機構於去年9月至10月進行一項調查，訪問了逾1,300名14歲至24歲的青年。結果顯示，34%受訪者過去一年經常感到憂慮及難以集中，但只有約30%受訪者曾主動求助，而求助對象主要是朋輩及家長，不足20%受訪者會尋求社工、輔導員等專業人士支援。

啟勵扶青會項目經理吳芷旻表示，精神問題若沒有適當處理，有機會引致自殘、濫藥、酗酒等消極反應，情況不容忽視。該機構去年3月推出精神健康支援及轉介服務「呼蜂喚語」先導計劃，受過專業訓練的團隊將聆聽求助者的需要，並轉介至合適的專業人士跟進，至今已服務34名青年，並招募了30位中學生參加成為青年大使，協助在校園和朋輩推廣求助文化。

啟勵扶青會行政總監蕭加欣表示，近日有收到青年求助，指跟進自己個案的社工移民，感到無所適從；也有人認為自己的輔導員不明白自己，每次談話只會說對方想聽的內容，無法真誠溝通。

她續說，有上述問題的青年均可尋求他們的轉介服務，機構也會持續跟進，如果感到不適合可再作配對。轉介服務不會收費，但求助者或須支付專業輔導服務的費用。