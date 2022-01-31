新版「安心出行」可示針卡　薛永恒：或用疫苗通行證資料追蹤個案

政府為求谷針，無所不用。繼於下月24日推行疫苗通行證，涵蓋所有室內範圍外；而「安心出行」流動應用程式亦需更新，日後會以藍色和紅色標示，以區別已接種和未接種新冠疫苗的使用者。同時，安老院舍亦將向向長者推行默許接種機制，除非長者或家屬反對，否則會為長者接種疫苗。

創新及科技局長薛永恒今日(31日)於電台節目表示，更新後的「安心出行」流動應用程式，會以藍色和紅色標示，區別已接種和未接種新冠疫苗的使用者，並會在使用者掃瞄處所二維碼之後，啟動計時器，以防有人違規使用他人接種紀錄，包括對已接種人士的「安心出行」版面截圖。 薛亦指，上載針卡至程式後，由於電子針卡會有接種者的姓名等資料，亦有相關人士的電話號碼；相信日後如果有人曾到訪高風險的地方，衛生防護中心人員會更易追蹤確診者，或主動致電，提醒高風險市民進行檢測。但他強調，「安心出行」並無追蹤功能，當局只會透過「疫苗通行證」取得市民資料。

此外，安老服務協會主席陳志育則在另一電台節目表示因應第5波疫情嚴峻，目前已有不少院友家屬主動聯絡院舍希望為長者接種疫苗。對於默許接種機制的安排，陳指相信可更有效率提高長者接種率，並適用於不能清楚表明意願的院友。陳解釋安排指院友會先經醫生評估是否適合接種，如適合，院舍便會通知家人並要求在指定日子內回覆，估計大約一星期，如果無反對就會接種。