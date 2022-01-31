跨境生內地「借讀」情況上升　家長憂課程有異未能銜接

中港兩地遲遲未能通關，影響跨境學生回港上面授課，有不少中學或小學生選擇於內地學校「借讀」，團體指在內地「借讀」情況增加，有家長表示兩地課程始終不同，憂慮日後銜接出問題，惟有子女在內地學校上面授課，在家則用香港的教科書補習，家長及學生壓力大增。

深圳的跨境學童教育培訓機構「思源學坊」校長周劍鋒指出，因應疫情影響，不少不本在港上課的跨境生，只能一直在內地上網課，有部分學生則選擇在內地學校借讀，即是沒有當地戶籍的學生，入讀當地的學校，但保留香港學位。他表示，本身若有通關的話，深圳的借讀生會選擇在下學期回港上課，「但依家唔可以通關的話，我諗呢部分學生起碼要讀多一個學期，先會考慮返香港讀書。」

深港跨境學童家長會主席黃菁葒表示，對兩地通關一拖再拖感到無奈及失望，有家長之前一直很樂觀，為子女報讀香港的幼稚園，即使是短期上網課仍可接受。她指，疫情對本地學生影響亦很大，有校長表示曾有學生由報名讀中班，直到畢業都未見一面，學生亦未曾到過學校。

黃表示，跨境學童在內地借讀的情況不斷增加，主要是小學四年班以下的低年級。她指，由於借讀學位是跟內地課程，會使用內地教科書，但家長亦會購買香港的教科書，另外再安排補習，「個細路都幾慘，因為要讀兩份課程，壓力好大，兩邊課程都唔同，遲啲開關返嚟，未必跟得上」。