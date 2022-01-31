院舍默許接種惹爭議　病人組織質疑涉殘疾歧視

政府為求谷針，無所不用。安老院舍將向向長者推行默許接種機制，除非長者或家屬反對，否則會為長者接種疫苗。有業界代表指相信相關安排會提高長者接種率；但有病人組織則質疑做法是否妥當，批評政府過於偏重「谷針」，又指不少醫生不願提供豁免接種證明書。

安老服務協會主席陳志育今日(31日)於電台節目表示因應第5波疫情嚴峻，目前已有不少院友家屬主動聯絡院舍希望為長者接種疫苗。對於默許接種機制的安排，陳指相信可更有效率提高長者接種率，並適用於不能清楚表明意願的院友。陳解釋安排指院友會先經醫生評估是否適合接種，如適合，院舍便會通知家人並要求在指定日子內回覆，估計大約一星期，如果無反對就會接種。

而香港病人政策連線主席林志釉則於同一節目批評政府過於偏重「谷針」。對於政府打算為入住院舍的長者及殘疾人士接種最少一針疫苗，林亦質疑是否合理，忽略會否涉及殘疾歧視的問題。他以腦癱病患為例子，指曾聽聞公立醫院醫生指相關病患不適合接種疫苗，但卻不願意開出豁免接種證明書。而據他所知，即使私營醫療，亦不是太多私家醫生願意開出開出相關證明。林又認為檢測病毒比接種疫苗更適合於長者身上，指目前許多確診的來港旅客，其實早已已接種疫苗。