懲教嚴防新冠病毒院所蔓延　在囚人士3月底前打一針獲一日假

新冠疫情持續擴大，懲教署堅守防疫陣線，嚴防疫症入侵院所。懲教署繼早前提出限制探訪人士必須在2月16日前要接種至少一劑疫苗，才可進行家屬探訪後，署方進一步在院所推出措施鼓勵在囚人士接種疫苗，在囚人士只要在3月31日前接種第一針，便可獲發一天假期。

消息人士透露，現時監獄內接種新冠疫苗工作是由衞生署駐懲教署的醫生及所內醫院的同事負責。他指出每天都有不少犯人出入懲教院所到外間地方，例如診所、醫院及法庭，隨時受感染，是個計時炸彈。現時接近100%的懲教人員已經接種疫苗，同意下一步是要提升在囚人士的疫苗接種率，才可保障前線人員、在囚人士及公共醫療體系的運作。

懲教署回應指，鑑於新冠疫情嚴峻，為防止病毒在監獄內迅速蔓延，進一步在懲教院所推出措施鼓勵在囚人士接種疫苗。自去年7月開始，署方安排自願接種疫苗的在囚人士在院所內進行接種，但計劃自推行後，有關反應並不踴躍，截至今天為止，只有約36%即約2,850名在囚人士已接種至少一針，有關情況大大削弱院所內的防疫工作效能。

署方今天推出新措施鼓勵在囚人士接種疫苗，於今年3月31日前接種第一劑新冠疫苗的在囚人士均可獲發一天休假，此外，所有於今年5月31日之後仍未登記或接種至少一劑疫苗的在囚人士，其工作分配及其他活動（包括參與球類活動、集體活動、用膳安排及額外探訪等）均會受到影響。

懲教署近日加強防疫，早前宣布由2月16日起，除獲豁免人士（例如因健康原因而不適合接種者）外，親友探訪者須出示已接種最少一劑新冠疫苗的紀錄才可進入監獄探訪。未有接種疫苗探訪者可透過在囚人士申請視像探訪。