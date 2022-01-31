女警涉打印傭搶手機兼踢私處　官裁定全部罪名不成立

一名報稱公務員的女子，被指於去年6月至7月期間，多次向家中印傭施襲，更曾以手襲擊致其嘴角受傷，及涉嫌搶去印傭的手提電話，被控10項普通襲擊、2項襲擊致造成身體傷害及1項盜竊罪。她否認所有控罪，經審訊後，裁判官杜浩成今天(31日)在觀塘裁判法院裁定所有罪名不成立。杜官指，印傭庭上的證供與其記事本內紀錄有出入，又在庭上多次更改說法，斥印傭「謊話連篇」，並非誠實可靠的證人。

報稱公務員的43歲被告蘇寶儀，據悉為一名停職女警。她被控於2021年6月23日至7月2日，在觀塘鯉魚門道油美苑一個單位內，先後分別10次襲擊女子Choiriyah；及於同年6月19日和7月4日，在上述單位襲擊Choiriyah，並對她造成身體傷害。被告另被控於2021年6月19日，在同一單位內偷竊屬於Choiriyah的一部三星手提電話。

杜官今天裁決時，指案中印傭Choiriyah的證供存在多不勝數的問題，印傭供稱自己由2020年5月起一直遭被告欺凌和虐待，其後在2021年6月19日又曾遭被告搶走手機，惟印傭在辯方盤問下承認，被告會因她工作不專心，甚至曾導致嚴重事故，因而沒收她電話，但當晚即會發還給她；而且印傭又指在6月19日，她因為電話響而遭被告虐打，但根據電話紀錄，當日早上只有電話打出的紀錄，惟印傭仍堅稱是有人致電她。

杜官續指，印傭供稱遭被告踢下體，痛楚維持數日，但只有在她小便時才感到痛楚，杜官形容感到匪夷所思，不明白為何並非觸痛或者維持性痛楚。杜官又指，印傭供稱自己將虐待紀錄在自己的記事本上，但其庭上證供卻與記事本內容有多處出入，印傭在記事本中寫到自己曾遭被告禁錮、用鉛筆「篤」手臂及用傘柄打頭，但在庭上作供時卻未曾提及，杜官認為印傭的說法不可信，不但未能證明被告是無良僱主，反而只證明了自己是無良僱員。

案件編號：KTCC 1693/2021