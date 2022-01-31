徐英偉首位政助升局長　奪命火上載糖水照惹議　洪門宴斷仕途

民政事務局局長徐英偉因出席「洪門宴」而主動請辭。徐加入政府近14年，官途可謂扶搖直上，先後任民政事務局政治助理、勞工及福利局副局長，至去年在問責班子換班一事「更上一層樓」出任局長，成為現屆政府最年輕局長之一，同時是首位由政助升至局長職級的官員，惟任內仍曾掀爭議。

徐英偉曾在多間金融機構及銀行任職，於2006年加入民建聯後，翌年出任青年民建聯副主席。至2008年6月，他加入政府出任民政事務局政治助理近9年，惟期間曾有消息傳出，他會辭職重返民建聯擔任該黨總幹事，參與當時的選舉工程，但最終仍選擇留任。

至2017年8月他擢升為勞工及福利局副局長，當時有指勞福局局長羅致光因屬民主黨前成員，有關方面對其仍存戒心，會刻意調派徐協助羅致光了解政府運作之餘，同時是盯住對方舉動。徐履新時與羅會見記者，惟當時被問及最低工資及三人家庭綜援金額時，他卻未能回答，加上屢被質疑無勞福背景，難以勝任月薪逾廿萬元的副局長一職。

前年問責官員換班，徐的黨友、時任民政事務局局長劉江華被踢出局，其職位就由徐英偉接替，徐亦成為首名由政治助理步步攀升至局長的官員。

不過，2020年油麻地唐樓發生奪命火警，惟當時他卻在社交平台上載糖水照，被網民狠批「離地」，及後徐竟回覆指「Multitasking冇衝突」惹負面形象。

他任內面對疫情爆發，多次落區主責地區圍封，並在去年底完成區議員宣誓工作。因傳出違誓區議員將被追薪，引發大型區議員離職潮，事後被質疑放風「靠嚇」，但就否認指無意「嚇走」區議員。雖然政府最後裁定49人宣誓無效，但最終並沒有追討他們薪酬。

至「洪門宴」事件發生後，議員葉劉淑儀質疑其在場用膳是浪費時間，批官員應善用時間多看文件、作政策研究及落區。