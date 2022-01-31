民政局局長如三煞位 曾德成劉江華被換走 徐英偉任期最短

曾德成（右）因被指表現未如人意而被換走。徐英偉其時為民政局政助。

「洪門宴」事件激起千重浪，民政事務局局長徐英偉被特首兩次點名批評「尤其失望」，最終黯然自行請辭，其上任時間僅為約一年半，亦是2002年實行高官問責制後，在位時間最短的民政局局長，其仕途或因此畫上句號。該局局長一職過去被指為「三煞位」，猶如燙手山芋，前兩任局長曾德成及劉江華均未能完成任期，提早離職。

上任特首在2015年任期中段改組內閣，當中被撤換的就包括民政事務局局長曾德成，原因被指表現未如人意，特別是青年工作方面，最終曾德成離任局長一職並退休，結束8年的局長生涯，未能順利走完2屆任期。

於同年7月接替曾德成出任民政事務局局長的劉江華，被指任期間並無政績，當時亦有建制派亦嫌他過於低調「唔見影」，結果劉在2020年被免去職務，任期為4年276天，局長一職被黨友徐英偉取代。

民政事務局與民生發展息息相關，專門負責康樂、文化、博彩、公民教育、青年政策、物業管理、消費者權益以及地區行政等事務。而政府早前更建議大規模改組政府架構，重組民政事務局為民政及青年事務局，顯示地方行政及青年的重點，鼓勵青年人參與公共事務，而建議新設的增設「文化、體育及旅遊局」，則從民政事務局接收文化體育工作。