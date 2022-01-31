保險公司前經理涉洗黑錢64萬元罪成　還押至2月14日判刑

保險公司前經理就銷售保險產品清洗犯罪得益逾64萬港元，因而被廉政公署落案起訴5項洗黑錢罪名。被告否認控罪後受審，今早(31日)於九龍城法院被判所有罪名成立。裁判官直指案件適宜判處即時監禁，但須為被告索取背景報告，故將案件押後至2月14日判刑。此期間被告須還押候懲。

27歲被告何子俊，案發時為香港永明金融有限公司高級營業經理。控方案情指，2017年10月11日至2018年1月15日期間，被告處理5筆共逾64萬港元的不法得益，因為該5筆款項是永明金融就8份保單向被告的2名下線代理所發放的佣金，惟有關下線代理根本沒有參與相關銷售過程。2名下線代理收取上述款項後，扣除應得之底薪及一些因處理客戶強積金所獲的佣金後，將餘款悉數交給被告。

裁判官裁決時指，該2名下線代理以特赦證人身份作供，他們都是誠實可靠的證人，有銀行交易紀錄可以證明2人說法。雖然被告辯稱他曾借貸給該2名下線代理共逾44萬港元，故2人出於還債才將款項交給他。但是被告竟沒有要求2人寫下欠單，加上他們日常WhatsApp對話都不見提及還債，故不接納被告的說法。

裁判官續指，被告負責收集下線代理的保單交易資料，他必定知道該2名下線代理應得佣金之多寡。該2名下線代理甘願向被告交出公司發放的佣金，唯一合理推論是2人沒有參與相關銷售過程，但是有人從中推波助瀾，促使公司向2人發放佣金。故此被告是知道或有合理理由相信涉案款項是不法得益。

案件編號：KCCC 1381/2021