保監局接管泰加業務　將助3月保險到期的車主續保

泰加保險去年年底突向的士車主發出約8000份的士保險保單退保通知書，事件引發巨大風波。保險業監管局公布全面接管泰加的所有事務及資產，並委任德勤‧關黃陳方會計師行負責執行，由於泰加早前已表示未能為今年3月到期的的士保險續保，局方表示將協助受影響車主，盡快將的士保險轉移至其他公司承保。

保險業監管局其後於今年1月7日根據《保險業條例》（第41章）第35(2)(b)條賦予的權力，委任德勤‧關黃陳方會計師行全面接管泰加的所有事務及資產。局方表示泰加早前已宣布未能為於2022年2月到期的的士保險安排續保。目前，經相關人員仍在了解泰加的經營及財務狀況，泰加亦未能為於2022年3月到期的的士保險安排續保。而泰加將陸續向受影響的保單向保險代理及未有保險代理的保單持有人發出書面通知。

保監局表示將協助受影響車主盡快將的士保險轉移至其他保險公司承保，以簡化轉保流程。保單持有人可親自或透過保險代理提交《2022年泰加保險的士保險到期保單資料收集表》到保監局（郵箱：general@ia.org.hk）。

保監局會盡早通知保險代理或保單持有人安排結果。相關保險公司亦會直接聯絡保險代理或保單持有人，商議及安排承保方案，盡快為的士保單持有人提供保險保障。如對轉保事項有任何疑問，請於辦公時間向局方進一步查詢。 泰加將適時公布有關於2022年4月或以後到期的的士保險續保安排。