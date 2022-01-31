涉前年7.28中西區暴動　15男女罪成下月判刑

2019年7月28日中上環發生警民衝突，15名男女被控暴動罪，其中一名案發時17歲的男學生承認控罪，其餘被告不認罪，經審訊後，法官練錦鴻上月底裁定所有被告全部罪名成立，今早(31日)聽取求情陳詞，並押後至2月9日判刑。認罪男生准以原有條件保釋，其餘14人須還押懲教署看管。

本案為區域法院案件，但被安排在西九龍法院大樓審理。不認暴動但被判罪成的被告包括陳偉林(22歲)、陳澤峰(23歲)、布紫晴(女，25歲)、梁志鵬(21歲)、楊位醒(32歲)、彭雨彤(女，21歲)、劉耀銓(29歲)、廖頌賢(31歲)、陳永琪(女，29歲)、林皓正(23歲)、廖紫婷(女，20歲)、李樹樺(22歲)、胡嘉俊(22歲)及張雯曦(女，20歲)。他們同被控於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里交界的干諾道中和德輔道中一帶，連同甄凱盈、廖天駿及其他人參與暴動。另外張雯曦就另涉藏有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她承認無牌管有無線電通訊器具罪，否認在公眾地方管有攻擊性武器，同被裁定罪名成立。同案另一被告何栢耀(18歲)在開審前已承認暴動罪。另外控罪提及的甄凱盈及廖天駿，原亦一同被控，但他們較早前已潛逃離港。

本案被告不乏專業人士，包括飛機師、註冊護士等，有被告原本可望接手家族在內地的生意，亦有被告立志成為幼稚園老師及傳媒工作者。綜合辯方律師求情指，各被告的報告均十分正面，他們案發時年輕，本案發生在元朗事件之後一星期，被告一時衝動犯案，亦非為了個人利益，冀法庭盡量輕判，讓他們早日重投社會。另外有被告父親正經歷末期病患，亦有被告因入獄要與5歲女兒分離，他們的律師冀法庭格外開恩輕判。

法官練錦鴻表示「我唔鍾意判人坐監」，考慮到15名被告均沒有案底、「身家清白」，有些人在社會上相當成功，會考慮各被告的背景再定刑期。不過法官同時強調「法律就係法律」，犯了法就要負責任。

案件編號：DCCC 820/2019