陳榮煉涉不法經營賭博洗黑錢案　再多2人被捕包括1名港男

澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)等多人，去年11月涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，屬不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢，被澳門當局拘捕後，澳門司警於日前拘捕相信同一案的德晉集團主席陳榮煉。有關案件續有新進展，司警今日(31日)公布再拘捕多2名男女，有人供認被指使到犯罪集團的辦公室取回涉案文件。

新增被捕的一男一女，男子姓周(55歲)，為香港人，而女子則姓陳(42歲)，是澳門人，他們分別是涉案公司的財務正副總監。司警是在上周六(29日) 於涉案犯罪集團的新口岸辦公地點調查期間，發現他們取走大量文件及折算約45萬元現金。

司警指，他們起初拒絕交代及保持沉默，導致很多事實未澄清，於是按當時表面證據以加重盜竊罪移送檢察院偵辦，其後被捕香港男子供認受犯罪集團成員指使進入涉案辦公地點取回涉案相關文件。其後他們已被檢察院改控袒護他人、犯罪集團及不法經營賭博，其中1人被加控違令罪。

澳門司警去年11月表示偵破1宗涉及犯罪集團、不法經營賭博及洗黑錢罪的案件，指於2019年8月收到情報，有不法集團利用澳門經營貴賓廳業務，於海外架設賭博平台，招攬內地居民進行不法網絡賭博，經深入調查後在皇朝一商業大廈及路環多個住宅單位，拘捕11人，當中包括周焯華。其後於上周五(28日)再採取行動，在新口岸區一間酒店截查姓陳(49歲)及蔡姓(34歲)男子，兩人均為澳門人。陳姓男子已被送路環監獄羈押，而另一人則被採取不准離境、定期向警方報到等強制措施。據悉今次2名被捕人士包括澳門博彩中介人、德晉集團主席陳榮煉，他是台灣藝人安以軒丈夫。

司警表示，姓陳及蔡姓疑犯在被查問期間拒絕合作，未有回應提問，警方目前仍在調查案件具體細節。司警其後以涉嫌非法經營賭博、洗黑錢將他們拘捕，經搜查他們的路氹城住所和皇朝區辦公地點，發現大量證物，包括410萬元現金、電腦及伺服器等。司警稱，調查顯示，當中姓陳疑犯主要操控集團非法經營網上賭博，而姓蔡疑犯則協助陳進行有關行為。而今次案件與去年11月的案件(洗米華案)，雖然拘捕行動針對不同犯罪團夥，但調查顯示，他們均涉及共同從事不法犯罪行為，至於具體細節因案件仍在調查不便公。