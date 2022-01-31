疫情下信眾往黃大仙祠祈福　市民稱未試過咁窮　期望政府再派錢

年三十晚到黃大仙祠上頭炷香是新春指定動作，惟今年因應疫情，上香活動繼去年之後再度取消，然而今日(31日)年廿九仍有善信前來拜神，祈求來年順風順雨。東網記者於今早10時到黃大仙祠巡視，發現廟內人流稀散，未如往日般人頭湧湧。有市民祈求來年身體健康、有財有運；亦有市民表示過去一年生活慘淡。另外，有檔主表示疫情下，生意額大減，舖頭生意入不敷支。

據現場所見，有不少善信帶同祭品前來求籤與拜神，於入祠前要先量度體溫及掃「安心出行」，惟廟內善信人數不多，估計只有約數十人。另外，求籤區與上香區附近仍存有大量空間，故人與人之間有一定距離，期間見有善信於求籤區叩拜時未有佩戴口罩。

市民李先生花了38港元購買香燭、香油，趁年尾前來「還神」，另外花了10港元添香油錢。他表示，為今年繼續取消上頭炷香活動感到可惜，畢竟是傳統習俗，又指新年氣氛大減，因取消頭炷香後，市民只好留於家中，就算改為網上直播亦無補於事。

到黃大仙祠參拜多年的吳婆婆表示，因黃大仙祠初一至初三(2月1日至3日)暫停開放，故今日提早向「大仙」拜年，她同樣對於今年取消頭炷香及初一至三關門等安排，感到可惜。她祈求疫情盡快完結，大家來年身體健康、家人和和氣氣、少點拗撬、有財有運。她續補充，今年氣氛相比以往差，感到不高興，指每年都可以很開心地逛花市，今年甚麼都沒有。另外，她指花了10港元購買香觸及200港元添香油錢，祈求「大仙」保佑。

市民區先生同樣趁年尾前來還神，期望新一年政府可以派錢。被問到總結過去一整年的生活時，區先生直言「慘過擔泥」，稱「40幾歲，未試過新年可以咁窮」，他補充疫情下，購買口罩等清潔用品的支出成為了他的經濟重擔；同時他對於政府「谷針」感到憤怒，稱「新聞一直叫人清零，根本無可能，外國都做不到，香港憑甚麼？」，又表示，本港現時大多數人不是因防疫而打針，而是為了餬口。

有在祠外售賣香燭的馮小姐表示，開檔逾30年，檔口以熟客為主，惟受疫情影響下，這2年過得特別慘。她稱「無人敢出街」，加上熟客的兒女因染疫風險，又不放心讓老人家外出，致人流大幅減少，舖頭最後更入不敷支。她指，今年生意額大跌，比疫情前最少跌5成，而且今年初一至初三黃大仙祠暫停對外開放，保守估計最少蝕5至6萬港元。