嶺大18%教職員離職冠絕八大　教大按年升逾90%

大學教育資助委員會早前公布，2020/21年8間資助大學的教學人員離職統計數據，整體離職率是5.8%，當中嶺南大學的離職率為18%，冠絕八大，比率創該校10年來的新高；升幅則以教大最大，20/21學年有21人離職，按年升逾90%。嶺大回覆指，大學聘任的教職員來自世界各地，每年均有正常人才流動，如退休、約滿離任或轉任大學其他職位等，大學亦會招聘合適人才替補空缺，不會影響教與學活動。

根據教資會數據顯示，8間資助大學之中，包括全職及兼職在內，上學年教職員離職率最高的大學是嶺大，高達18%，比率較上一年度增加1.2個百分點，亦是唯一離職率達雙位數的大學，該校自2014/15學年起連續7年離職率屬八大最高。城大的離職率為9.3%，排第2；教大則是7.1%，排第3。

另外，教大教職員的離職率在八大中升幅最大，19/20學年只有約11人離職，但20/21學年則有21人離職，升幅超過90%。其次是港大，20/21學年有31人離職，按年升24%。不過，離職率最高的嶺大在該兩個年度同樣有23人離職，人數不變。

中大回覆指，大學每年都會有人事流動，全職教員離職主要原因包括退休、轉職或私人理由等；中大2020/21年教學人員數目及流動率與過往相若，對一般教學活動沒有顯著影響。