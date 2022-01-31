保監局譴責兩保險公司　違打擊洗錢需罰700萬元

保險業監管局今日（31日）發表聲名，譴責前身為大都會人壽保險有限公司及美商大都會人壽保險香港有限公司的保險公司，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）的7項指明條文，該等公司需要支付港幣700萬港元的罰款。

保監會表示，該等公司於2015年1月至2017年10月期間，違反條例中的多宗條文。違反事項包括，未有在建立業務關係前斷定客戶是否政治人物，及未有當客戶被識別為政治人物後採取適當措施，以確立資金來源或獲取高級管理層的審批以繼續有關業務關係；在業務關係將會建立時，未有維持有效程序以評估該業務關係會否引致高洗錢及恐怖分子資金籌集風險；以及未有就與屬引致高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶有關的文件、數據及資料，進行至少每年一次的覆核等。

雖然該等公司已採取補救措施以處理上述的不足之處，惟保監局認為，此類違規行為嚴重，希望藉此向業界傳遞信息，所有經營長期業務的獲授權保險人及持牌保險中介人均須設有有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控及程序。

保監局指出，該等公司已於2020年6月30日被被富衛集團收購，現已改名為富衛人壽（香港）有限公司及富衛人壽保險（香港）有限公司，並由全新管理層管理。