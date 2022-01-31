商會料上月電器銷售表現增10%　擔心本月疫下再現收縮

去年12月本地零售數據將會今日（31日）下午公布。電器商會預料該月的電器銷售表現能達10%的升幅，但擔心本月港府收緊防疫措施後，零售銷售數字會下跌。而有經濟師認為，本月的零售銷售額增長因去年的基數低，預計不會出現收縮，或有低單位數或近乎零增長。

港九電器商聯會會長蒙德揚表示，去年12月是部分電子消費券的最後使用限期，預料8月至12月的零售銷售表現亮眼，有大約10%客戶在選購電器時使用消費券，預計12月電器行業的零售銷售有約10%升幅。

但蒙德揚指，12月及1月屬於傳統消費旺季，但本月實施社交的距離措施對零售業界有相當大的衝擊。晚上人流在禁晚市堂食後明顯較少，再加上近日疫情轉趨嚴崚，市民紛減少外出，即使有商場推出6時後消費優惠，但市民消費意欲並無增加。

他又指出，現時仍未恢復通關，兩年沒有訪港旅客到港購物，擔心今年首季的零售銷售表現。 蒙德揚認為，政府若再派消費券對業界一定有幫助，但最重要是疫情受控，恢復晚市堂食、放寬社交距離措施及盡快通關，令市面人流增加，才算真正幫助零售銷售。

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦則指，由於去年1月亦有實施社交距離措施，基數不算太高，所以本月的零售銷售額增長不會出現收縮，更預計會有低單位數或近乎零增長。他認為，如果3月的嚴格的社交距離措施仍未解除，今年3月零售銷售或會下跌，預計首季零售銷售表現不理想，若下半年有機會恢復通關，全年零售銷售會錄得10%增長。