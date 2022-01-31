東鐵綫過海段試營運　明起將調整服務　非繁忙時段進行測試

東鐵綫過海段最快6至7月通車，路段今日（31日）正式踏入試營運階段，港鐵將在非繁忙時間安排不載客列車駛經東鐵綫車站，測試運作情況，而部分路段或須因此作出輕微服務調整。

港鐵宣布由明日（2月1日）起，乘客在日常行車時間的非繁忙時間和在部分非行車時段內，將有機會看到測試中的不載客列車駛經東鐵綫車站。有關列車將會經過紅磡站新月台、新建的會展站及將來的終點金鐘站作運行測試，準備於今年6月至7月通車的東鐵綫過海段投入服務。

港鐵表示，現階段所有東鐵綫過海段鐵路的建造工程大致完成，新列車陸續運送到港及投入服務。在東鐵綫過海段試營運期間，車務營運團隊會確保系統、設備、員工各方面準備妥當為乘客提供安全可靠的鐵路服務，包括會進行不同車務運作系統及相關車站設施的系統磨合、列車的試運行以及演練。港鐵又指試營運階段對於新綫的暢順運作猶為重要。營運團隊可在此期間熟習新鐵路段的運作，並就各項與營運服務相關的安排和設備作出最終調整，確保服務安全穩妥。在試營運期間，東鐵綫的部分路段或須因此作出輕微服務調整。

東鐵綫過海段由東鐵綫現時的紅磡終點站，途經新建的會展站延伸至金鐘作新終點站。通車後的東鐵綫將成為香港第四條過海鐵路，全長約 46 公里，貫通新界東北、九龍中及香港島。將來東鐵綫乘客毋須轉綫即可直達灣仔北及金鐘一帶的商貿、會展及金融中心。