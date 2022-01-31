童樂居虐兒案32受害人仍留院　羅致光認衰：以往警覺性低

香港保護兒童會轄下「童樂居」上月被揭涉虐兒事件，立法會福利事務委員會今日(31日)召開特別會議，討論兒童住宿照顧服務的服務質素及監管事宜。會上多名議員亦炮轟社會福利署以往的監管制度漏洞處處。勞工及福利局局長羅致光承認以往對類似事件的警覺性低，表示會吸取教訓，而社署署長梁松泰透露，截至本月27日，有32個兒童因事件仍然留院，另有8名已出院的兒童根據其他福利計劃已作安排。

議員李梓敬狠批虐兒事件發生以來，作為勞福局局長的羅致光、社署署長梁松泰都未有出現與公眾交代，僅發聲明，又質疑署方的抽查方式，「是否有定期抽查，還是行禮如儀、『打卡』就算？」他對於局方的書面回應指目標是明年3月完成檢討感到不滿，直言「下年3月你(羅致光)是否仍在位？」

議員陸頌雄直斥，事件反映社署的監管制度漏洞處處，又批評政府後知後覺，「一直有閉路電視不看，虐兒事件發生後先識睇閉路電視？」對於香港保護兒童會現時由副總幹事接管童樂居院長一職，他質疑副總幹事以往有否參與童樂居管理事宜，直言如果以往有份參與，哪來有公信力叫公眾接受。

議員田北辰亦質疑署方巡查的做法，舉例指零售業都有「神秘顧客」的制度，突擊考驗員工的服務質素、態度，直斥職員不會於派員巡查時當著社署職員面前虐兒，又斥「局長你智商咁高，點會想不到？」議員容海恩詢問局方，如何挽回公眾對相關機構的信心，以及會否成立新的執行委員會接手管理。她又問道，事件中有多少兒童仍然留院。

羅致光面對一眾議員炮轟，他表示社署於接獲相關通知後已即要求報警處理，亦有一直派員跟進，包括成立跨專業界別的團隊，承認以往對相關事件的警覺性低，會吸取教訓。對於不同的建議，他指任何方案都在局方考慮、研究方向之內，包括將來會規定翻看閉路電視，惟現時正制訂抽樣方法，確保成效。

他又補充，涉及相關服務的機構動輒過千，若要以強硬的監管方式才能阻嚇機構不作虐兒行為，並不理想，而事發後亦有不少機構表示願意伸出援手，惟此類俗稱留宿育嬰院的法例要求相當嚴格，難以一時三刻取代員工，亦未能找到符合相關資格的人士，故此即使整個業界都願意幫忙，但不等於可以派出人手。

梁松泰則透露，截至本月27日，有32個兒童因事件仍然留院，另有8名已出院的兒童根據其他福利計劃已作安排，亦有約50至60名兒童仍留在童樂居，又指新任院長已經到任，期望可以重整團隊。

另外，香港保護兒童會執行委員會上周三（26日）公布已接納總幹事蔡蘇淑賢請辭後，有消息指，蔡蘇淑賢亦已辭任政府兒童事務委員會非官方委員，即時生效，而委員會網頁非官方委員一欄，已沒有蔡蘇淑賢名字。