「核心官員」徐英偉3宗罪　防疫敏感度嚴重不足　港府接受請辭

本月3日出席選委洪為民生日派對，及後因宴會出現確診者而須到竹篙灣隔離21日的民政事務局局長徐英偉，今(31日)宣布已辭職，並會於今日內離任。「洪門宴」調查結果出爐，港府指出席的15名官員與洪為民有工作關係，3名官員須受罰，其中民政事務局局長徐英偉，作為抗疫工作「核心成員」，宴會間無戴口罩及掃「安心出行」，兼於宴會長時間逗留，防疫意識及敏感度嚴重灸不足，實在令人失望，令政府尷尬，影響市民觀感。她已向中央作書面報告，並向中央建議免除其職務。

另外兩名受罰官員包括發展局局長政治助理馮英倫洪門宴期間有飲酒唱歌，未知有否戴口罩，逗留逾4小時，至午夜方離去，須由發展局局長政口頭警告；而曾出席宴會的政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢，因未有及時通知上司與接受檢測，導致政策創新與統籌辦事處須撤離，須按公務員規例，接受口頭警告。

調查報告內容包括每名官員抵達宴會的時間、逗留的時間、有否使用安心出行和配戴口罩等，她已作出相應懲處，並向中央報告。

她指15名官員都和洪有工作上的關係，甚至在加入政府前已和洪有多年交情。就官員行為，她指要進行紀律調查是因為公眾對政治委任官員有一定的要求和期望，官員決定是否接受款待前，須顧及公眾觀感，會否令政府聲譽受損等。

她認為社會大眾反應激烈，源於本地疫情嚴峻。而在去年12月錄得Omicron個案前，香港已大致清零，港府亦是於1月5日才宣布收緊防疫政策，故官員在1月3日出席合法宴會理應能夠接受。不過，她指早於去年12月尾，政府已嚴陣以待，官員應比市民更掌握情況和敏感度，而徐英偉亦有出席防疫內部會議，更形容徐的抗疫工作重要程度僅次於食物及衞生局。