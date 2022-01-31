逾4000名體弱長者等半年才獲陪診服務　團體倡撥5億元支援居家安老

本港老年人口增加，安老院舍資助宿位供不應求，政府因而推出「居家安老」施政，把部分長者留在家中享用送飯或陪診等服務、或是送往長者日間護理中心，以減輕資助宿位壓力。然而，有關注團體今(31日)指，政府配套不足，導致輪候時間長，截至去年12月，逾4000名體弱長者要等上6個月，才可進行評估，為他們配對合適支援服務；長者日間護理服務在只有208個名額，輪候時間更要等上7個月。另亦因未有足夠服務提供者，長者有「服務券」亦得物無所用，前年便有近4成持券者未有使用服務。團體要求政府在每年長者住宿及社區照顧服務的恒常開支中，增加約5.3億港元，來提升服務名額等。

由多個長者和殘疾人士團體、民間團體和前線社工組織所組成的「關注家居照顧服務大聯盟」(關顧聯)指，政府改善家居及社區照顧服務因資源不足，致輪候時間過長。現時，社會福利署會為區內60歲或以上，進行「安老服務統一評估機制」評估，並會為適合接受社區照顧服務或院舍照顧服務的體弱長者，提供一系列的照顧及支援服務，但上述的「綜合家居照顧服務 」因配套不足，令輪候時間長逾半年，截至去年12月底，體弱個案要等上6個月，輪候人數有4137人；長者日間護理服務要等7個月，輪候人數有2376人。

關顧聯批評，政府近年把照顧服務推向市場，使其私營化，要求社福機構自負盈虧，推出不同類型的照顧券，但由於服務提供不足，出現「有券無服務」，舉例指其中「長者社區照顧服務券試驗計劃」，元朗區只有6間服務單位提供日間照顧服務，提供90個日間護理名額及118個家居護理名額，供不應求，以致出現截止2020年底，累計更2706人未曾使用過社區券就離開計劃，即近4成持券者未有使用服務。

關顧聯建議，每年長者住宿及社區照顧服務的恒常開支增加約5.3億港元，以逐步增加服務隊及服務名額，減短輪候隊伍及輪候時間，又在疫情下，向公共福利金申領人派發額外兩個月之津貼等。