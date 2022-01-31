涉去年7月藏卡片刀摺刀案　17歲男生獲判無罪

17歲男生涉嫌於去年7月在荃灣梨木樹邨內被警員截查時，被搜出1把卡片刀及1把12厘米的摺刀，他否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，經審訊後，今天（31日）在西九龍裁判法院被判無罪。裁判官指被告的行為確十分可疑，但無證據顯示被告當時準備做甚麼，且不能判定他當時有傷人意圖。

被告劉智曦（17歲）被控於2021年7月23日在荃灣梨木樹（二）邨松樹樓地下的公眾地方，管有攻擊性武器，即1把摺刀及1把小刀。裁判官屈麗雯裁決指，兩把涉案刀具本質上並非攻擊性武器，控方須證明被告管有這些物品的意圖。辯方指被告工作時會用涉案刀具開包裝，雖然案發當日被告不用上班、手上也沒有包裝要打開，的確十分可疑。

但裁判官也考慮到，刀具被搜出時收藏在被告斜孭袋內的銀包，當時摺刀呈摺合狀態，卡片刀亦被膠袋包起，可見被告未必一定打算使用該兩把刀。而搜查地點在被告住所附近，控方無證據顯示被告當時準備做甚麼，也不能排除被告正在回家途中，該處並無出現衝突場面，加上被告表現合作冷靜。另外被告稱當日曾到灣仔區域法院旁聽反修例案件，裁判官認為即使被告曾去旁聽，也不代表他有傷人意圖，故裁定被告面對的控罪罪名不成立。

案情指，被告當日在寓所附近被警員截停搜查，警員在被告斜孭袋內的銀包中，搜出1把伸展後長約12厘米的摺刀，及1把長約7厘米的卡片刀。被告指刀具用作打開包裝，並稱當日曾到區院旁聽一宗反修例案件。

案件編號：WKCC2922/2021