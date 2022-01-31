禁堂食造就九龍城街市生意興隆　市民準備以打邊爐團年

今日(31日)農曆除夕，不少市民忙於準備團年飯，東網記者於今午到九龍城街市一帶觀望，街市內有不少市民表示由於停晚市堂食，故特意買餸留家團年。另外，有雞檔檔主表示生意比上年好，生意額比以往上升2至3成；近日轉冷，有豆品舖舖外大排長龍，大批市民排隊選購「邊爐料」。

黃小姐表示，考慮到最近天氣轉涼，今日主要買打邊爐食材，預算400至500港元，包括蔬菜、牛肉及丸類等。她指，因取消晚市堂食，故準備一家5口今晚一起留家吃「團年邊爐」。談到疫苗護照時，她透露自己未曾接種新冠疫苗，暫時亦不會為護照而打針，稱「不一定進入街市買餸，九龍城街外亦有其他商舖可以買餸」，故認為政策影響不大。

另外，陳女士表示，自己花費了3,000多港元在團年飯上，食材包括蔬菜、牛肉、雞等。又指今年新年氣氛比以往差，疫情關係，花市遭取消，稱以往最熱鬧時候，人可多至2、3圍筵席，到現在只剩下一家5口「圍內」團年，減少了與大家見面的機會。

至於近日天氣轉涼，不少市民均以打邊爐形式取代傳統的團年飯，有豆品舖舖外大排長龍，數十名市民正排隊選購「邊爐料」。豆品舖檔主陳先生表示，天氣轉涼，街外又沒有晚市堂食，故今日生意非常好，生意額比以往比較，至少上升50%。

臨近歲晚，街市食材一般會較平日貴，九龍城街市的大妹姐雞檔，開檔50多年，負責人梁太表示，今日生意很旺，很多人來買「新鮮雞」，稱「因為無堂食，個個都買餸返屋企煮飯食」，故今早已賣出500多隻雞，生意額比以往上升2至3成；另又指因雞的來貨價貴了1至2成，故雞價肯定有貴，大約比平日升價1至2成。