今增92確診　80宗為本地個案　牛頭角救護站隊員染疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(31日)新增92宗確診個案，其中本地個案佔80宗，其餘12宗為輸入個案，當中11宗帶L452R病毒，即懷疑感染Delta變種，涉及長波樓及明麗樓，另有62宗疑感染Omicron變種。另外，本地個案中13宗源頭不明，也有67宗跟早前確診個案相關，當中涉及一宗大埔工業邨的寵物店職員。另有12宗為輸入個案。至於初步個案則約有95宗。

有發現數幢大廈現垂直或橫向傳播，包括慈康邨康添樓06單位現傳播，共4單位需撤離；彩雲(二)邨亦有單位需撤離。明麗樓有15及14單位、13至17單位需撤離，而25及26亦有部分單位需到檢疫中心隔離。葵芳邨葵仁樓14樓因03、06及07單位有有橫向傳播個案，因此14樓1至12號單位要撤離，而14樓以上的06單位居民須前往檢疫。至於太和邨翠和樓25及26樓亦懷疑出現垂直傳播，衞生防護中心將派員到場視察，屆時再決定是否撤離。

13宗源頭不明方面，涉及1名45歲於樂富廣場任廚房工作，患者居彩雲(二)邨；另有1名69歲退休人士疑染Delta變種。另有10宗為Omicron變種，包括一名居於石籬二村，負責三跑消防供水系統工作的染疫者，合約編號為3033，共有約20人一同工作，其他非同公司、但在同一地方工作者須檢疫。當局懷疑該名員工與他人共用更衣室等出現傳染，並指此情況較普遍，現時有2名確診者及1名患者在該地方上班。另1有宗病例暫時無法分類。

黃大仙「客滿庭」再多一名食客中招，累計3人確診。而經調查發現出風口位置有病毒，張認為該地方的空氣傳播嚴重。沙田循道衛理中學有員工確診，現時累計4人確診及1人初步確診，全部12名同事須送檢。另有一名於葵涌運動場工作的外判清潔工人確診，該名清潔工的最後上班日期為本月29日，康樂及文化事務署今日已即時安排全面消毒葵涌運動場。屯門時代廣場的中國銀行分店亦發現3宗個案，涉及2名確診者及1名初步感染者。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，北葵涌普通科門診的護士發現確診，已送入瑪嘉烈醫院留醫，上周五(28日)為最後上班日，另有一名與她無戴口罩交談的助理被列為密切接觸者。

另外，消防處牛頭角救護站有隊員染疫，救護站已封閉。據了解，該隊員最後上班日期為本月27日返夜班，其後於29日接受測試，於31日收到初步確診通知。消防處隨即安排所有牛頭角救護站人員做測試及留在家中等候進一步指示。初步資料顯示，他在工作中無接觸過確診人士。