12名涉事官員未受處分可甩難？　仍需待食環署完成法律調查

政府今(31日)公布對15名出席「洪門宴」官員內部紀律調查報告，雖然只有3人被處分，但不代表其餘12人可因而「甩難」。特首林鄭月娥表明今次為政府內部紀律調查，與食物環境衞生署的法律調查無衝突，待署方公布調查結果會再作考慮內容。換言之，如食環署就各人按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）進行的調查及執法工作後，發現有人違規同會受到署方處罰。

她指自己曾表示進行調查時會參考食環署就第599F章的調查結果，惟署方需要完成對賓客的調查後才一併全面交代。她指明知社會關注事件，當已有條件公布結果時，沒有理由不先作交代。

她又主動提到如要徹底調查，政府是否可邀請出席晚席者取口錄，不過她就強調此非紀律調查範圍，而是食環署的工作範圍之一。她又指食環署較少作事後調查，多是即場發現有食客違反第599F章而即時發出告票，但得知事件受社會關注，故署方已要求當天200多位賓客提供資料，如有資料值得懷疑，或突然在網上流出相片顯示違規，相信署方會作出執法行動。