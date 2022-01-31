中環街市成新「打卡」點　蘇彰德稱未來仍需向市民持續諮詢

保育完成後終於去年重新開放的中環街市，成為了不少市民的「打卡」聚集點。市區重建局今日(31日)發表網誌，當中提及古物諮詢委員會主席蘇彰德對保育活化後的中環街市感到非常滿意，認為中環街市成為第一的「新打卡點」。

蘇又表示，中環街市地利之宜得天獨厚，亦經常舉辦活動和主題展覽吸引市民參與；又與中環其他保育項目互相配合；亦成就了國際級保育的成果。中環街市成功在重開後吸引人流，是由於能符合活化最重要一點—「聚到人」，其地理位置優越，亦有向大眾提供多元化體驗，包括購物、用餐，又能安排參觀街市等公眾活動。

蘇又指，中環街市鄰近大館、PMQ元創方等活化歷史建築，是作為2009年《施政報告》「保育中環」措施中的「最後一塊拼圖」，他建議中環街市可延續其「點、線、面」的社區營運策略，並配合其他歷史建築設計導賞路線，產生協同效應。

蘇期望，未來中環街市的路向仍要持續向市民諮詢，在營運後仍需做中期檢討。對於民間對歷史建築的關注日增，蘇認為未來中環街市的角色、功能需與民共議，在營運後做中期檢討亦有需要。