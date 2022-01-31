多廈疑爆垂直或橫向播疫　住戶趕食團年飯　除夕夜急撤離

今日(31日)是除夕，仍有多棟大廈因出現傳播風險而部分住戶急需撤離，當中包括葵涌葵馥苑安葵閣08單位、彩雲(二)邨明麗樓2至24樓的14及15單位與10樓的13至17單位、葵芳邨葵仁樓14樓1至12號單位、太和邨翠和樓有25及26部分單位等，相信涉事住戶要到檢疫中心過年，有別往日的「封區」往往傍晚已開始清場，惟今晚8時仍未有所行動，未知是否讓居民食過團年飯後再「撤」，但相信即使再「好餸」，檢疫人士也是「背脊骨落」。

葵涌葵馥苑安葵閣昨日(30日)有一名海關高級關員確診新冠肺炎，住在大廈高層的08單位，上周四(27日)亦有同座向單位的住戶確診。當局懷疑大廈出現垂直傳播，決定將所有14樓以上的所有08坐向單位的住戶撤離，涉及40戶住戶。

多名安葵閣住戶下午拖着行李箱，登上衞生署安排的白色小巴送往檢疫，大廈大閘有警員把守，維持秩序，亦有身穿防疫裝備的工作人員協助住戶撤離。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮將再到安葵閣視察。

葵馥苑安葵閣在上周四(27日)有3個單位有住戶染疫，其中兩個是08單位，分別是1008單位及1108單位。歐家榮當日視察後表示，經實地調查後，發現喉管沒有問題，但指樓下住戶用膠板封鎖露台的窗戶，容易把有毒空氣抽出窗外，感染樓上單位，故12、13、14樓08室住戶需撤離，但未有撤離高層單位。

彩雲（二）邨明麗樓亦有單位需撤離，2至24樓的14及15單位有共用喉管、10樓的13至17單位需撤離。在下午約6時半，10多名身穿便服的人在當局搭建的帳篷下等候，亦有多架警車及約15名警員在大樓附近駐守。

至於葵芳邨葵仁樓14樓橫向的03，06及07單位出現橫向傳播個案，因此14樓的1至12號單位要撤離，以及14樓以上的06單位居民要檢疫，惟至傍晚6時仍未有衞生署人員到場。

而太和邨翠和樓有25及26部分單位懷疑出現垂直傳播，衞生防護中心正派員視察，再決定須否撤離部分住戶到檢疫中心。