民政署開放18間避寒中心　獲豁免「掃安心」人士須填寫表格

近日天氣愈發寒冷，民政事務總署今日(31日)已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。有關中心會於明日(2月1日)日間寒冷天氣警告仍然生效期間繼續開放。任何人士如需使用避寒中心或查詢有關在中心派贈物品的安排，可致電民政事務總署熱線。

18間臨時避寒中心當中，港島佔4間，九龍有5間，新界有9間。為確保入住臨時避寒中心的人士可以在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。

為配合進入政府處所前須使用「安心出行」流動應用程式的安排，所有人士必須先使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，方獲准進入臨時避寒中心，獲豁免人士(包括12歲以下和65歲或以上的人士、有困難使用「安心出行」的殘疾人士、沒有智能手機的人士等)除外。獲豁免人士必須填寫指定表格登記其個人資料、聯絡電話和進入避寒中心的日期及時間，中心職員會核實表格上的登記資料。

港島區：

西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

藍田啓田道71號藍田(西區)社區中心

深水埗昌新里1號南昌社區中心

慈雲山雲華街45號慈雲山(南區)社區中心

油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

上水龍運街2號北區社區中心

將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心

沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門蝴蝶邨(近蝶心樓)蝴蝶灣社區中心

元朗朗屏邨朗屏社區會堂