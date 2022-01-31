銀行職員認管有手槍及子彈被重囚8年　官指離使用槍械僅一步之遙

銀行男職員前年被揭發在位於元朗的住所內，管有一支手槍及390發子彈。該銀行職員去年12月承認無牌管有槍械或彈藥罪，今（31日）在高等法院被判入獄8年。法官李素蘭指，本案涉及大量子彈，被告由外國分別進口槍械配件，相信是想逃避截查，這屬加刑因素。而他必定清楚其行為是非法，才刻意把物品收藏在夾萬內，不接納他只是槍癡的說法，更形容他距離使用槍械只是一步之遙。

39歲被告陳立明，在一間銀行任職強積金經理。他被控於2020年6月9日，在洪水橋石埗村富祐居的住所內，無牌管有一枝設計作可發射9x19毫米口徑子彈的手槍，以及390發9x19毫米口徑子彈。辯方求情指，被告自7歲開始，便對槍械產生興趣，是次犯案是因為受該嗜好影響，欲購買配件來學習組建槍枝，對公眾安全影響有限，又指被告並不了解後果。考慮到案中沒有證據顯示被告會用槍械作不法用途，希望法庭輕判。

惟法官指根據單據顯示，被告是在2020年才購買相關槍械及配件，不接納他自小就是槍癡的說法。另外，被告作為有教育的人，必然知道無牌管有槍械及子彈的後果，他把該些物品收在夾萬之中，更顯出他清楚自己犯法。最後，涉案的夾萬密碼鎖損壞，被告改用鎖匙鎖上夾萬，該鎖匙則放在櫃桶，此做法或會令爆竊犯等人取走槍械犯案。綜觀所有因素，法官以12年監禁作量刑起點，因被告認罪扣減三分一刑期至監禁8年。

案情指，案發當日早上約9時，被告於上址被截停，警方隨後押解被告到家中搜查，並在被告的睡房發現一個夾萬，內藏涉案手槍及子彈。警方在被告的抽屜中，另發現手槍架、彈匣、膠黏手槍握把、40發塑膠子彈等槍械用品、買賣槍械等東西的單據和宣傳單張，和有關自製手槍的書籍，及由射擊學會發出的證書。

毒品調查科行動組高級督察譚瑋諾表示，警方歡迎法庭判決，又稱本案發生在2019年反修例運動期間，涉案的槍械性能良好，可以發射實彈，是致命武器，而它卻僅存放在民居，在搬運時有機會擦槍走火，造成人命傷亡。譚續指，無牌管有槍械是犯法，若背後有政治目的，更有機會觸犯《港區國安法》，提醒市民不要以身試法。

案件編號：HCCC 142/2021