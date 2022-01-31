歲晚趕散貨年花半價有交易　市民嘲取消花市反智「有乜分別？」

本港正值第5波疫情肆虐，港府今年再次宣布取消年宵市場及新春市場，位於太子道西的旺角花墟則仍然對外開放，年近歲晚，以往都有不少市民趁舊歲最後一日趕買年花。惟今日(31日)花墟人流並不算多，有賀年貨品檔主指「擺檔十幾年，今年最少人」，另有花檔檔主「劈價」降3成吸引市民幫忙「清貨」。另一邊廂，有市民表示成功以低價購入心頭好；亦有市民特意攜同小朋友到花墟感受節日氣氛。

市民徐小姐表示，對於傳統花市取消，感到「少了新年氣氛」，即時花墟尚算有人流，惟仍比其他傳統花市差遠得很。她指，知道今天是最後一天，大部分花店都會減價促銷，故花費了近100港元，成功以半價購入了百合、劍蘭及菊花。除了買得心頭好，她同樣擔心染疫風險，故只逗留大約半小時便離去。

另一邊廂，有市民攜同子女行花市感受節日氣氛。余太表示，今天特意帶同子女感受最後一天的花市氣氛，余小朋友亦表示很開心。政府當局取消傳統花市的決定，余小姐感到不解，指人流反而湧向旺角花墟，稱「咁依家同傳統花市有咩分別？」。談及新年願望，她希望疫情盡快完結，可以去旅行，稱「去邊度都好，澳門都得」，而余小朋友就表示，疫情下他喜愛的運動被迫取消，故希望疫情盡快完結，可以繼續游水。

至於售賣乾貨等賀年貨品檔主表示，今年生意沒受大影響，唯獨是濕貨舖因人流不多影響銷情。檔主高先生表示，與往年比較，傳統花市取消亦帶旺不起花墟人流，「花墟擺檔十幾年，最少人今年」。另外，他指今年生意額平穩，對比以往差不多，估計略升1至2成，大多數市民前來購買利是封、揮春等季節性貨品，人均消費大概2百至3百港元。

另外，有花檔檔主表示今日年廿九人流少，惟整體營業額比去年上升。花檔檔主吳先生表示，由以往的水洩不通，至今年舖外的車路仍有大量空間，相信受宣傳影響，致大部分市民為避開人流而提早買年花，反而最後一日人流大減。就生意額而言，雖比去年除多少了25%，惟由年廿五起開始計算，整體營業額仍比去年上升10%到20%。他又指今年市民特別「手緊」，「講價」情況經常出現，人均消費一般只有2百至3百港元，相信同受疫情的影響下，各行各業手停口停所致。他續指，因今年來貨價比以往貴，上升了20%，另外又望於入夜前為求清貨，現已將年花減價3成，以吸引市民購買。