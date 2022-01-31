污水驗出新冠病毒　啟晴邨賞晴樓及旺角上海街一帶納強檢

新冠肺炎疫情極速擴散，港府除夕夜(31日)繼續封區，因應九龍城及旺角的污水檢測驗出新冠病毒，政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》作出限制與檢測宣告，於今晚8時40分起，限制九龍城啟晴邨賞晴樓及旺角上海街近快富街一帶(污水監測區域油尖旺116)人士，須接受強制檢測。

由於今次旺角的圍封範圍較大，保安局局長鄧炳強於今晚8時左右抵達現場，向在場駐守的警員打氣；而食衞局局長陳肇始亦於晚上8時半左右，到上海街了解情況。

另外，當局為跟進在大埔、荃灣和九龍城的污水檢測結果，民政事務總署將由明日(2月1日)起，陸續向大埔太和邨翠和樓住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，而當局亦會透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會向綠楊新邨、石圍角邨及象山邨一帶(污水監測區域荃灣3A )、啟晴邨、啟朗苑至龍譽一帶(污水監測區域九龍城1 )的清潔員工及物業管理員工派發3套快速測試套裝以自行檢測。

中心正全力追查該個案潛伏期內曾到訪的地方，及進行全基因組測序，以確認其感染源頭和截斷社區隱形傳播鏈，呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測，以有效地及早識別有否被感染。任何人士如未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可罰款2.5萬港元及監禁6個月。