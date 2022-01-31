3檢疫酒店轉作隔離中心　供應1000間房　供密切接觸者使用

本港近日平均日增百宗新冠肺炎確診個案，惟本地隔離檢疫措施宿位已日漸飽和，不敷應用。政府今日(31日)公布，明起(2月1日)至4月30日期間，將增設3間檢疫酒店，額外提供合共約1,000個單位，以應付近日增加的檢疫設施需求，容納新冠肺炎個案的密切接觸者。其中，香港旺角帝盛酒店和華麗都會酒店將於明日啓用，而香港荃灣帝盛酒店將於下周四(2月10日)開始運作。

政府表示，因應近日檢測個案以及入住檢疫設施的密切接觸者數目持續增加，政府已啓動竹篙灣檢疫中心、鯉魚門公園及度假村、八鄉少年警訊永久活動中心、西貢戶外康樂中心和4間檢疫酒店，合共提供接近5,200個單位，用作接收密切接觸者及其家居接觸者。

現時，香港旺角帝盛酒店、華麗都會酒店和香港荃灣帝盛酒店為第6輪及第7輪指定檢疫酒店計劃下的酒店。3間酒店會即時暫停以指定檢疫酒店形式，並不再接受來港人士於上述期間的預約。正在該等酒店接受檢疫的人士將以符合感染控制指引的安排，逐步遷至其他指定檢疫酒店繼續檢疫。