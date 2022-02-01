抗疫專家流年不順　左右新冠發展

近期全球疫情仍然嚴峻，而港人耳熟能詳的抗疫專家及相關人士，原來亦有人虎年犯太歲。當中肖猴的本港專家袁國勇更是沖太歲，屬於最「運滯」的一位。而世衞總幹事譚德塞肖蛇則刑太歲，有天剋地沖，代表做事經常被人批評，玄學家建議相關人士一律慎言，因他們的運勢隨時左右世界疫情發展。

1956年出生，生肖屬猴的袁國勇，是港大微生物學系講座教授兼政府專家顧問，在本港疫情擔任重要角色。然而，玄學家周漢明指他五行屬金，需要注意禍從口出，加上他同時俱備食神和傷官星，一陰一陽，傷官較多，代表他有能力和才學，惟本身性格盛氣凌人，也有點自信過度，故建議他說話時不要太誇張，否則會令市民反感，較易被負評。方海閱就指袁的出生年「丙申」與虎年「壬寅」年屬天剋地沖，寓意會有突發事情發生，幸有吉星「天解、地解」貴人星護佑而逢凶化吉，並預言袁今年「驛馬星動」代表走動較頻繁，或有職位變動的可能，工作壓力頗大。

至於1965年出生，生肖屬蛇的世界衞生組織總幹事譚德塞，周漢明指他犯三刑太歲，八字是丙辰日元，今年為壬寅年，壬剋丙，寅沖申，謂之天剋地沖，但不算太強，代表他做事會經常被人批評，應當慎言。而他主導世界疫情，若他的運勢不好，也代表疫情沒有那麼快終結。