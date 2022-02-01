擺啱風水陣　催桃花化太歲

若想催旺桃花，可在東南方放置一隻粉晶象或梅花鹿擺設。

虎年各生肖運勢不一，市民都想新年行大運，趨吉避凶。玄學家就分別奇門遁甲風水陣以及淳道玄學，教授市民催桃花、旺正財、化病災及化解是非的方法，並為犯太歲人士提供方位擺設及透過活動去化太歲。

玄學家雲文子稱，今年東南方為桃花位，「玄武」主愛情及桃花，「大吉」為吸引力及魅力，在東南方放置一隻粉晶象或梅花鹿擺設便可催旺桃花，令感情發展順利。而東北方有天任星主錢財及資金，生門主貿易，故在該方位放置白水晶龍龜或地球儀可催財運，增加利潤。

市民亦需留意今年的正東方屬是非位，「白虎」主口舌是非，「傷門」為衝突、攻擊、吵架，在此方位放置一對黑曜石貔貅或一棵泥種鐵樹化解是非，帶來和諧；西南方就屬病災煞位，放置一個黑曜石葫蘆或5個銅錢可化解災煞。

至於犯太歲生肖如何化解，另一玄學家方海閱就指，4個犯太歲生肖都應拜太歲，並求一張「化太歲符」帶身，以化減犯太歲的凶力。肖虎者年頭宜去捐血或洗牙，以減輕血光之災的應驗；肖猴人士宜多出席婚禮生日及滿月等喜慶聚會；肖豬者盡量避免到醫院探病及出席喪禮。肖蛇者可到正南、正北、東北、東南這些好方位走動或旅行，有助提升運程。