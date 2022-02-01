四生肖犯太歲或有大變動　吉星協助化凶煞

新年新氣象，踏入2022壬寅虎年，12生肖各有乾坤！今年流年「犯太歲」的生肖為虎、猴、蛇及豬，當中「沖太歲」的肖猴人士會經歷人生重大變動。而肖虎者犯本命太歲，運勢將一落千丈，易生事端。玄學家教路，犯太歲者今年宜低調行事，以不變應萬變。而肖雞者今年得「貴神」相助，鯉躍龍門，無論事業、愛情及財運皆無往而不利，眾望所歸成為虎年大贏家。

虎年犯太歲有4個生肖，除「值太歲」的虎外，還有猴、蛇及豬。玄學家周漢明直指肖猴者沖太歲，會經歷變動。

另一玄學家雲文子亦認為，肖猴者加上「刑太歲」，要有心理準備面臨連串不可預期衝擊，不宜有大改變。玄學家李丞責就指，肖猴者今年健康及財運均屬一般，亦不宜進行水上活動。雖然流年不算順利，但有「天解」、「地解」等吉星協助，可化腐朽為神奇。

至於值太歲的虎，周漢明就指肖虎者有種「唔衰攞嚟衰」的行徑，故必須低調行事，不要挑起事端。而壬寅年的「寅」代表長生地和大型動物如老虎，肖虎人士會容易遇上大型交通意外，亦不要走進森林，否則會「犯」到老虎，出現虛驚甚至風險。李丞責則指，肖虎者如少年成長時期較平順幸福，於本命年則會面對較多麻煩，需小心身體，特別容易出現頭痛及頭暈等問題，故不宜多操勞。另有玄學家指肖虎人士命宮內有「文昌」、「天廚」等吉星，生活繼續多姿采，惟亦有凶星「指背」，小人是非增加，應以穩定大局為首要，整體運勢屬中平。

肖蛇人士今年刑太歲，周漢明指需留意事業易犯小人，惹官非及易起爭執，尤以農曆正月、4月、7月及10月出生人士，今年應以守為上，以和為貴，少說話多做事。雲文子則指肖蛇者還有「害太歲」，運勢崎嶇，人際關係是最受困擾，受小人所累而人緣急降，令肖蛇人士更加暴躁，故宜好好控制情緒，謹記「禍從口出」。

肖豬者今年「破太歲」，周漢明認為肖豬人士同時有「六合太歲」，運勢不算太差，惟農曆1至4月出生者忌與親朋合作做生意，否則會破財兼連累親戚，更會與朋友反目成仇。李丞責則表示，由於有「歲合」及「天德」入命，肖豬者人緣好及獲貴人相助，事業上更因有「八座」及「祿勳」，可得不少發展機遇，有望升職加薪，惟需注意受「劫煞」星影響，易有財物損失。

今年當旺的生肖非雞莫屬，雲文子指，肖雞人士運勢神來氣旺，加上得「貴神」之助，進行中的計劃全速前行，集天時地利人和，可挑戰更遠大工作目標，人緣旺盛，受到上司賞識，令事業邁進一大步；桃花運更是勢不可擋，異性被主動吸引，只要保持真誠姿態，今年愛情如沐春風。另有堪輿學家亦指肖雞者行「月德」，是善星和美容星，今年心情好，對人特別友善，喜歡打扮，生活悠閒。

玄學家方海閱就指，肖狗者有一粒「華蓋」吉星，有利從事藝術、創意行業。華蓋代表創意思維泉湧，才華受到欣賞，特別有利從事創作行業，例如廣告、演藝、設計、編劇等人士，惟此星亦代表孤芳自賞、獨斷獨行，不善於處理人際關係。另有堪輿學家稱肖羊者今年行「紫微」及「龍德」，有機會登榜首做領袖，成為最具影響力人物。