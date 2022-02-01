43地方納強檢　包括多幢住宅樓宇

政府今日（1日）凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府指，因應11宗本地個案、18宗與早前個案有關的個案，以及兩宗初步陽性檢測個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 麥當勞 荃灣德士古道富麗商場地下

2. 救恩書院 大埔富善邨

3. 上水天平邨天喜樓

4. 屋宇署 太古城太古灣道14號8樓

5. 土瓜灣土瓜灣道72-76B號大龍樓

6. 牛池灣彩峰苑

7. 一粥麵(彩雲商場) 牛池灣彩雲(一)邨彩雲商場二期3樓

8. 土瓜灣鶴齡街8-10號

9. 沙田水泉澳邨河泉樓

10. 慈雲山慈康邨康添樓

11. 香港國際機場成為三跑道系統─合約編號 3303─第三條跑道及相關工程地盤工作

12. 油塘油麗邨雍麗樓

13. 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍順樓

14. 荃灣海盛路9號有線電視大廈3403室

15. 土瓜灣九龍城道183A號

16. 將軍澳尚德邨尚禮樓

17. 觀塘怡生工業中心五樓E座23室

18. 亞參雞飯 將軍澳PopCorn地下

19. 秀茂坪寶達邨達信樓

20. 九龍灣彩興苑彩薈閣B座

21. 港九潮州公會中學 旺角洗衣街150號

22. 廿一堂 樂富樂富廣場A區1樓

23. 永發燒臘 藍田德田邨德田街市

24. 社會福利署 灣仔胡忠大廈10樓1007室

25. 社會福利署 灣仔修頓中心23樓2302室

26. 元朗水邊圍邨碧水樓

27. 掃管笏星堤11座

28. MGF Sourcing Limited 觀塘建生廣場3樓

29. 牛池灣彩雲(一)邨時雨樓

30. 北河大廈廁所 深水埗福華街115號地下

31. 觀塘南華工業大廈1樓

32. 牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓

33. 觀塘和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍1座

34. 秀茂坪康寧道200號秀茂坪分區警署4樓

35. 牛池灣彩雲(一)邨日月樓

36. 土瓜灣北帝街137-139號

37. 土瓜灣鹿鳴街17號3樓

38. 利豐行裝修工程有限公司 土瓜灣鳳儀街7號地下

39. 土瓜灣鳳儀街26-28號

40. 土瓜灣鳳儀街21-23號

41. 牛池灣彩雲(一)邨白鳳樓

另外，因應在九龍城和旺角採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 九龍城啟晴邨賞晴樓

2. 旺角上海街628-632A號、快富街1K號及亞皆老街35-37A號