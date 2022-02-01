港府削80%本地感染個案宗數　學者轟「造數」令市民防疫鬆懈

臨近中港通關，本港疫情復熾，港府既施雷霆手段勒令多個行業停業，亦於公布本地感染個案上「造數」，掩耳盜鈴。前日(1月30日)當局突然改變本地感染個案的公布方法，於新聞稿交代當日只有15宗本地個案，比同日下午疫情記者會上交代的77宗，大幅削減80%，而被「削走」的62宗所謂「與早前個案相關的個案」中，實際上有超過一半與本地個案有關連。學者質疑當局刻意分拆開本地個案數字可能是為了通關，惟此舉令市民存有疫情趨向平復的假象，防疫有所鬆懈，適得其反。

第5波疫情嚴峻，港府近日不斷召開疫情記者會，惟記招上提及的本地個案宗數，與晚上當局發出的疫情新聞稿均有出入。以前日為例，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布當日有81宗確診中有4宗輸入個案，77宗本地個案；但同日晚上當局發出的新聞稿，只列出輸入個案有4宗，本地個案有15宗，其餘62宗則為「與早前個案有流行病學關連個案」，但並未有如以往般細分交代相關個案有多少宗與早前輸入個案相關，有多少宗則與早前本地個案相關。

本報向衞生署查詢為何由改變本地個案的公布方式，獲回覆指有關改變是讓當局可以加快向外界發放有關疫情資料，又指詳細的個案分類已上傳到港府防疫專題網站，「死撐」並無隱瞞。翻查前日的疫情新聞稿，當局雖然有提及相關資料可在該網站找到，但新聞稿內附上的超連絡卻只導向該網站的主頁，需要用戶自行在該網站內「摸索」相關資料到底存放在哪一個頁面。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，當局刻意拆開本地個案為不同分類，或會令市民以為本地個案屬少部分，有機會令他們以為疫情緩和而鬆懈防疫。他認為港府「造數」可能是擔心與內地通關無期，但對於大眾而言，需自行到專題網站找尋每日確診數據分布，資訊上毫不透明，「用想早一點出稿做借口，根本不成理由」。