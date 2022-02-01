東方日報A1：洪門宴調查　徐英偉祭旗作罷

在政府昨公布於上月3日出席選委洪為民生日派對涉事15名官員的調查報告前，曾被特首林鄭月娥兩度點名批評「失望」的民政事務局局長徐英偉已主動請辭。林鄭表明接納徐的請辭，認為顯示問責制的精神，並會向中央報告，免去徐的職務。她批評徐「3宗罪」，指徐作為抗疫的核心官員，在疫情爆發前出席聚會，不單止在「洪門宴」逗留時間長，更沒有掃描安心出行和佩戴口罩，涉違反法例，而發展局局長政治助理馮英倫和政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢亦須受到口頭警告。有學者批評政府實際上只是把徐祭旗，放生其他官員，「洪門宴」調查不了了之，批評抗疫不力的食物及衞生局局長陳肇始亦需問責下台。

徐英偉昨日中午發聲明，指自己作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，未能以身作則，以防疫為先，於1月3日在出席一場宴會時有失當行為，我應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民政事務局局長一職，並計劃在昨日離任。

其後，林鄭在記者會上指早於去年12月尾，政府已嚴陣以待Omicron變種病毒，認為官員應比市民更掌握情況和敏感度，而徐英偉亦有出席防疫內部會議，更形容徐的抗疫工作重要程度僅次於食衞局。她指徐英偉是領導民政事務總署的首長，應有更高的防疫意識及敏感度，行為令人失望，難以避免令他本人及政府尷尬。

有份出席洪門宴的馮英倫於9時後逗留，他稱因喝酒後記憶力模糊，未能記清楚有否佩戴口罩。林鄭指馮英倫當晚逗留4小時，至午夜才離開，雖然表示與洪有多年交情，但認為馮作為政治委任官員，有失敏感度及形象，已要求發展局局長對其作口頭警告。

她又指政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢於1月6日收到通知需要進行強制檢測，卻沒有向上司報告，更於1月7日上班，將同事的健康置於風險，態度有欠謹慎，將要求政策創新與統籌辦事處向其作口頭警告。

馮浩賢於2020年在武漢市實施疫區封鎖隔離措施時擔任香港駐武漢經濟貿易辦事處主任，自願留守武漢協助數千名滯留港人，並成功安排包機撤回當中千餘人。

至於其餘12名出席宴會的官員，林鄭指該等官員因逗留時間短，及於9時前短暫出席宴會，當時賓客稀疏，情況可以理解，故不須受到懲處。她以警務處處長蕭澤頤的情況為例，因沒有長時間逗留並有使用「安心出行」，情況可以接受，並沒有違反紀律；入境處處長區嘉宏雖然在晚上9時半後出席宴會，但他與海關前關長鄧以海沒有進入場內，只在場外傾談15分鐘，沒有使用「安心出行」亦可接受。在此情況是否需要使用「安心出行」需由食環署決定，但強調不存在紀律問題。蕭澤頤昨晚視察旺角花墟的情況時，有記者追問有關官員出席宴會事件的調查結果，他並無回應。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，政府予人感覺只是拿徐英偉一人辭職祭旗，其他參與的官員則輕輕放過，放生他們，其實市民全都看在眼內。認為在眾多問責官員中，最失職的定是陳肇始，批評陳肇始在抗疫上一直進退失據，理應問責下台。陳又認為徐下台是理所當然，批評過去多年不少官員失職，一直尸位素餐也不用下台，問責制早已名存實亡。

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