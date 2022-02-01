16食物樣本不合格　食安中心指令停售及追查來源

​食物環境衞生署食物安全中心總結去年食物監測計劃時表示，去年共檢測逾6萬個食物樣本，整體合格率為99.9%，與近年情況相若。另外，中心亦公布去年12月的食物安全報告，結果顯示在約6,100個完成檢測的食物樣本中，除較早前公布的16個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為99.7%。中心已跟進不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售問題食品和追查問題食物來源。

食安中心指，除約9,400個就日本福島核電廠事故而抽取作輻射檢測的日本進口食品樣本外，2021年共檢測約6.63萬個食物樣本，整體合格率為99.9%。中心續指，就不合格樣本而言，大部分超標或違規情況並不嚴重，對普遍市民的健康不會造成不良影響。對個別被檢測出有問題的食品，中心已採取迅速及有效的風險管理行動，以保障市民健康。

中心對約1,200個食物樣本作微生物檢測，約4,900個樣本進行化學及輻射水平檢測。微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食品中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

檢測樣本包括約2,300個蔬菜、水果及其製品樣本；約400個穀類及穀類製品樣本；約500個肉類、家禽及其製品樣本；約800個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約700個水產及其製品樣本；及約1,400個其他類別的食物樣本(包括飲品、烘焙食品及零食等)。

16個不合格樣本分別為違反食物標籤規例的2個預先包裝蜜棗樣本、2個預先包裝乾冬菇樣本、1個預先包裝蘑菇樣本及1個預先包裝菠菜麵樣本；1個甲基汞含量涉違反規例的魚蛋樣本；1個含孔雀石綠的鯇魚樣本；1個除害劑殘餘含量超標的香蕉樣本；1個含不准添加的防腐劑的預先包裝蘿蔔糕樣本；5個大腸菌群超標的冰凍甜點樣本；及1個防腐劑含量超標的糖冬瓜樣本。