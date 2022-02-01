港府承認秘魯及聯合國所發新冠疫苗針卡　周六起生效

新冠肺炎疫情肆虐逾年，世界多國亦著力研發疫苗，惟並非所有疫苗均疫港府認可。港府公布將認可秘魯和聯合國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，相關安排將由本月5日凌晨零時起實施。

秘魯目前屬A組指明地區，而聯合國亦有在世界不同地區為其系統內的員工進行疫苗接種，並發出疫苗接種紀錄。由本月5日凌晨零時起，持有由秘魯相關主管當局或聯合國發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

此外，政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，曾逗留A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民，方可登機來港。而認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄；由內地或澳門當局、或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件；由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局、或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件；香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局、或認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件；香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種紀錄。

港府表示，將會繼續與其他地區就疫苗接種紀錄認可安排進行商討，當政府與這些地區陸續達成認可安排後，將會更新名單。