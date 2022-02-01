巿民期望政府再派錢 有學者指現金較電子消費券好

食肆停堂食、葵涌邨爆疫封區有人因此失業，信眾於黃大仙求神望來年風調雨順等現實令人想起再次呼籲政府派錢的聲音。今早(2月1日)美國克林信大學經濟系副教授徐家健在電台節目指，政府去年向市民派發電子消費券，既推動消費又有助推廣電子支付。有商戶亦表示，消費券一度令生意增加約2、3成，支持政府再派消費券。

但對於派現金還是沿用電子消費券，徐家健則認為，派現金的話感覺較好，因為對一般市民而言，錢到手時任何時候都可使用，無其他考慮。而推動電子支付的話，徐相信再派電子消費券的效果亦不大。至於是否在疫情後派錢會更好，他認為政府應盡早宣布推行，到真正執行時，時間就會合適。

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮在同一節目表示，市民取得消費券後，購物較為「疏爽」，例如價錢較貴的海鮮類等，銷情都較好，認為派消費券的話，市民一定會用來消費，但如果派現金，部分人會儲起來，甚至或有人花在賭博。

陳錦榮又說，據食環署向他們提供的數字，街市檔販約只有四成安裝電子收費機，但部分年紀較大的商戶則對使用有關科技較為抗拒。