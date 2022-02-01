無懼疫情　善信湧至車公廟上頭炷香祈虎年安康

為迎接虎年到來，大批善信今日(2月1日)早早便湧到位於大圍的車公廟上頭炷香及祈福，祈求新一年「虎年安康」。而由於疫情嚴峻，廟方對入廟人數有嚴格限制，亦要求進廟善信需掃「安心出行」。

早上8時許，氣溫僅約攝氏13度，更下着毛毛細雨，但車公廟門外已有數百人排隊進場，秩序大致暢順，當中不少人是扶老攜幼到場。有上香祈福的市民紛紛指今年除祈求家宅平安外，亦希望香港疫情儘快完結，百業昌盛，生活恢復正常。

今年就讀4年級的姓衛小朋友指自己與父母及弟弟同來，新一年希望大家身體健康，事事如意，亦希望「疫情快快完，自己可如常返學，學習新知識」。她指自己過去數年都有陪家人來，認為今日人流較之前少，不過相對易行，又唔迫，自己很喜歡。

年過7旬的鄧女士則表示自己每年初一都會到廟參拜，然後買風車轉下運，這習慣亦已維持數十年。而疫情關係，之前一直擔心廟宇不會對外開放，故今日可以成功參拜，她心情感到非常暢快。問及新年願望，她笑言除了家宅平安，亦希望疫情盡早完結，讓她可以如常飲茶，去旅行，過幸福退休生活。

另一位72歲穆生笑言自己這個年紀，最重要一定是身體健康。他又指自己早前亦響應了政府呼籲，已接種第3針疫苗。