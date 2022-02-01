外傭中介稱檢疫酒店搶房難　受黃牛航班熔斷雙重夾擊

外傭荒問題久未解決，除了檢疫酒店供不應求，航班熔斷亦是問題。有外傭中介代表指，現時本港外傭月薪炒高至最少6,000港元，部分需要照顧長者的家庭，亦難以招聘本地外傭，只能向海外招聘，但受航班熔斷機制影響，外傭難以到港，形容過去一年對於要聘請外傭的市民是折磨。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今日(2月1日)在電台節目表示，由於供不應求，去年僱主在網上訂房的過程，要適應不同酒店的訂房方式，成功率非常低，酒店房一度搶至800港元一晚，曾經向勞工處投訴多次，認為做法會造就「黃牛」情況，業界亦多次向政府要求根據外傭批出簽證的時間安排酒店房，但她引述對方稱因人手不足拒絕。

廖續指，加上航班熔斷，已訂房的僱主不能退款，形容工作吃力不討好，本港外傭月薪現時最少已上升至6,000港元，部分更要求8,000港元，甚至有人要求月薪達1萬港元；而如果家中有長者，需要特別照顧或小孩數目較多，或無獨立房間等，更請不到外傭。