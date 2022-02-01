疫苗通行證助追蹤　薛永恒稱涵蓋公共交通工具要小心衡量

政府本月24日將「疫苗通行證」擴展至更多處所，創新及科技局局長薛永恒今(2月1日)受訪時指，從防疫角度，愈多場所推行疫苗通行證愈好，惟會小心衡量會否涵蓋公共交通工具。他又指，比起將安心出行實名化，傾向先用好疫苗通行證，而疫苗通行證已經有相關姓名和資料，應運用這些資料做好追蹤工作。

薛永恒稱，疫苗通行證會否涵蓋公共交通工具，當局要小心衡量，強調新工具、新方法，難免會用到額外的時間和人力，或會影響防疫抗疫效果，掃安心出行或展示疫苗通行證，或拖慢整個流程，需要取得平衡，亦會尊重防疫專家的意見，留待他們做最後決定。

薛又指，安心出行已經達到發出感染通知的目標，下個目標是協助衞生當局做好追蹤，比起將安心出行實名化，傾向先用好疫苗通行證。他解釋，安心出行下載量至今達750萬

，如要推行實名化，首先要研發一個新程式，亦要每名市民輸入個人資料，需要更多時間考慮，而疫苗通行證已經有相關姓名和資料，應運用這些資料做好追蹤工作，毋須捨近圖遠。

他又透露，雖然本港出現新一波疫情，但港版健康碼的籌備工作無停止，目前有超過80萬人經已下載港康碼、65萬人已開通程式，一旦疫情受控，可更快推動與內地通關。