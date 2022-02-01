去年戲院生意少一半　業界憂賀歳片未能上映打擊未來發展

戲院在疫情下停運多時，有業界代表今(2月1日)表示，2019年本港票房收入約19億元，2020年票房大跌7成，加上不能售賣小食，估計生意下跌大約8成，去年生意雖然好轉，收入仍比之前減少約一半，若情況持續會有戲院需要裁員甚至結業，而賀歲片未能在戲院上映，亦會打擊投資意欲。

戲院商會理事長袁彥文在電台節目表示，戲院主要依靠票房及賣小食作為收入，但近年兩方面的收入銳減，政府補就業等補助又減少，加上業主租金減幅收窄，令情況惡化。近月戲院被政府再要求停業，已有企業開始要求員工清假，若情況持續或將要員工放無薪假，最差的情況則是裁員。

香港電影工作者總會發言人田啟文則指，農曆年原定有3套賀歲片計劃上映，但在戲院停業的情況下難以成事，又提到除夕及年初一至初三一般是業界黃金檔期，現時難以估計票房損失，強調對創作者和投資者而言都是打擊。當投資者減少，亦會令業內工作機會更少，很容易造成骨牌效應，令行業更萎縮。

田又提到，去年UA戲院全線結業後部分戲院已獲接收，但新一輪防疫抗疫基金只向每間戲院每塊銀幕資助5萬港只是杯水車薪，金額甚至不夠交租。