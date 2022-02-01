楊家誠山頂大宅遭數名大漢滋擾　警到場調解

因洗黑錢罪成被判監6年的英冠球會伯明翰前班主楊家誠，位於山頂白加道31號獨立屋寓所，在昨日(1月31日)晚上7時許，有6至7名男子登門造訪，惟雙方疑為金錢問題爭吵，對方不願離去，楊報警求助。警方接報到場，經調解後，雙方願意和解，警方列作糾紛處理。

根據資料，楊家誠在2014年被裁定於01至07年間利用自己及父親共5個銀行戶口處理逾7億港元黑錢，故此判囚6年。惟他在2020年出獄後仍然問題纏身，該年12月在銅鑼灣一間酒店一餐廳內，疑因錢銀問題遭人用拳頭和玻璃杯襲擊受傷，席間一名姓王商人懷疑涉案被捕，並起訴一項「襲擊致造成身體傷害」罪。案件原本在上月5日於東區法院開審，但開審前，被告獲准自簽2,000港元，守行為12個月。

另於2021年5月，楊被一間上市公司入稟高院原訟庭，追討逾1.76億港元。該公司指楊於2010年擔保星美出版集團有限公司（其後改名為成報傳媒集團有限公司）的借貸，即共7筆由2008年起借下的貸款，但成報傳媒集團至今拖欠貸款及利息，因而向楊追討欠款，當中包括貸款本金3,710萬港元、利息1,205萬港元及違約利息逾1.27億港元。