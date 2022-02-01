赤柱監獄囚犯打鬥涉非法膳食買賣　懲教出動黑豹部隊鎮壓

今日(2月1日)是農曆年初一，亦是在囚人士進行非法活動的大日子。懲教署在農曆新年前已部署加強打擊所內廚房在囚人士進行非法膳食買賣活動，並對多名在囚人士採取紀律檢控，在今日採取行動打擊院所內有關非法活動，有囚犯在飯堂內發生打鬥，懲教人員出動制止無效，需召喚黑豹部隊到場支援，涉事10名在囚人士正被隔離調查。

據了解，連串打擊行動成功截斷廚房向外供應非法膳食的計劃，但亦引起部分在囚人士不滿在今天大年初一未能取得非法膳食供應，並於上午9時與曾承諾供應非法膳食的在囚人士在飯堂內發生打鬥，雙方共有10名年齡介乎26歲至56歲男性參與打鬥。

在場懲教人員見狀立即上前制止，並召喚支援到場。支援人員到場後，打鬥仍然持續，多次警告無效，人員使用胡椒噴劑將涉事在囚人士制服。事件中，1名懲教人員及1名在囚人士分別手部及眼部受傷，經院所醫生檢查及治理後毋須送院，其餘在囚人士並無受傷。涉事10名在囚人士現正被隔離調查。

鑑於涉事在囚人士均有黑社會背景及防止蔓延至院所內其他地方，署方隨即調派俗稱「黑豹部隊」的常規區域應變隊、保安組人員及警衞犬隊到達赤柱監獄支援院所管方，向涉事地點及在囚人士進行打擊行動，行動仍在進行中。而涉事的黑幫據知是和勝和。懲教署會確保一個安全和穩妥的羈押環境，會採取措施打擊院所內任何形式的非法活動，絕不姑息。

消息人士又透露，監獄內物以罕為貴，部分在囚人士經常與監獄內廚房工作的在囚人士串通，非法偷運一些額外膳食給予其他在囚人士，從中取利。有黑社會背景的在囚人士亦藉此建立勢力。署長胡英明近年多次指揮保安組人員採取行動，直接打擊所內惡勢力的收入來源。農曆新年是監獄內的大節日，亦是犯人非法活動最活躍的時候，署長選擇這個時候出手，是給犯人一個明確訊息，署方會全天候打擊所內非法活動。而這班搞事分子相信要在特別組囚室單獨過農曆新年。